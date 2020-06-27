شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترسل رائدة فضاء روسية إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن "آنا كيكينا"، السيدة الوحيدة بين رواد الفضاء الروس ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية فى العام 2022، وجاء فى بيان نشرته الوكالة على صفحتها فى "تويتر" أن "آنا كيكينا ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن الطاقم الروسى بعد سنتين".

وتعد كيكينا، منذ العام 2016، السيدة الوحيدة بين رواد الفضاء الروس، وأنهت فى العام 2005 دورات تدريبية لدى وزارة الطوارئ الروسية، وحصلت على شهادة عاملة إنقاذ، حسب روسيا اليوم.

وفى نوفمبر 2017، قضت كيكينا أربعة أشهر على متن مركبة "سيريوس" الافتراضية، فى إطار تجربة دولية تحاكى رحلة إلى سطح القمر.

وستكون كيكينا خامس سيدة روسية حلقت فى مدار حول الأرض، بعد فالنتينا تيريشكوفا (1963)، وسفيتلانا سافيتسكايا (1982 و1984)، ويلينا كونداكوفا (1994-1995 و1997) ويلينا سيروفا (2014).

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وتسعى روسيا إلى بناء محطة فضاء خاصة بها، عندما تكون محطة الفضاء الدولية (ISS) غير صالحة للخدمة، لإطلاق مهمات إلى القمر والمريخ، فقد ظلت محطة الفضاء الدولية منزلا مستمرا لرواد الفضاء منذ نوفمبر 2000 ولكن بسبب التراجع الهيكلي يجب إيقاف تشغيلها بحلول عام 2030.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تخطط وكالة الفضاء الروسية Roscosmos لأخذ الوحدات التي صنعتها لمحطة الفضاء الدولية واستخدامها كأجزاء أساسية لمحطتها الفضائية المدارية الجديدة، والتي سيستغرق بناءها عقدًا.

وتقول الوكالة الروسية إن الهدف سيكون استخدام محطة الفضاء الجديدة كمكان لتجميع المركبات الفضائية وإعادة تزويدها بالوقود قبل إطلاقها في النظام الشمسي.