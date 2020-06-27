تكنولوجيا: Nissan تستعد لإنتاج سيارتها الكهربائية Ariya في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Nissan إعلان تشويقي جديد مؤخراً تشير من خلاله إلى خططها لإصدار سيارة Ariya الكهربائية خلال شهر يوليو المقبل.

ألمحت شركة Nissan خلال شهر أكتوبر من العام الماضي إلى خططها لبدء إنتاج سيارة Ariya الكهربائية قريباً، وفي أحدث إعلان تشويقي من الشركة حددت شهر يوليو لبدء دفع السيارة الكهربائية من منشآت الشركة الصناعية.

لم تقدم شركة Nissan الكثير من التفاصيل حول سيارة Ariya الكهربائية المرتقبة حتى الآن، إلا أن عملاق تصنيع السيارات تستعد لإصدار السيارة في شهر يوليو وفقاً لإعلان تشويقي جديد.

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ولقد كشفت Nissan النقاب عن سيارة Ariya الكهربائية للمرة الأولى في معرض طوكيو خلال العام الماضي، حيث أكدت نيسان خلال هذا الوقت على أن سيارة Ariya الكهربائية تمثل الخطوات الأولى للشركة في رؤيتها الجديدة لإبتكار وتطوير السيارات الكهربائية.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Nissan ستقدم سيارة Ariya بدرع grille الجديد والذي يأتي مجهز بأجهزة استشعار ProPilot 2.0، لذا نترقب بدء إنتاج السيارة الشهر المقبل وإطلاق السيارة الكهربائية في الأسواق.

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