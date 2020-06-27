تكنولوجيا: ابل تعزز تجربة ألعاب الآيباد في iPadOS 14 مع دعم أفضل للوحة المفاتيح ولوحة التتبع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة ابل لتعزيز تجربة الألعاب على أجهزة الآيباد خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال تحديث iPadOS 14 الذي يستهدف جلب تجربة أفضل لألعاب الآيباد عبر لوحة المفاتيح ولوحة التتبع.

تقدم شركة ابل في كلاً من تحديث iOS 14، و iPadOS 14، وأيضاً tvOS مميزات خاصة لدعم اللاعبين على هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وأيضاً أجهزة التلفاز الذكية، حيث يأتي التحديث بأدوات جديدة تتيح للمستخدم التحكم في إعادة تعيين أزرار لوحة المفاتيح في أجهزة الآيباد، والتحكم في اللمس والحركة على لوحة التتبع ولوحة المفاتيح.

تتيح شركة ابل للمطوريين هذا العام أدوات جديدة لتعزيز تجربة الألعاب في أجهزة الآيباد، حيث سيتمكن المطوريين من برمجة الإستجابة في الألعاب لدعم المستخدمين للإحساس بإرتداد إطلاق النار من الأسلحة، أو الإنفجارات على سبيل المثال.

كما تخطط شركة ابل لدعم ميزة الإدخال مع الإحساس بالإهتزاز والحركة في ذراع التحكم في الألعاب مثل ذراع التحكم DualShock 4 من سوني، مع دعم شريط الإضاءة في ذراع التحكم لتغيير لون الإضاءة عند إنحفاض شريط health في الألعاب.

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من جانب أخر تقدم ابل للمطوريين دعم للوحة اللمس على DualShock 4، مع دعم تتبع باثنان من الأصابع، ودعم الزر الخاص بلوحة اللمس.

أيضاً تدعم ابل ذراع التحكم اللاسلكي Xbox Elite Series 2 في تحديث iOS 14، و iPadOS 14 وأيضاً tvOS، مع دعم للأزرار الأربعة في ذراع التحكم، والزر الخاص بإعادة تعيين المهام وهي من المميزات التي تتوفر عالمياً لجميع وحدات التحكم في الألعاب، مع دعم ضبط الأزرار وفقاً للألعاب والتطبيقات المختلفة.

كما تتيح ابل لمستخدمي أجهزة الآيباد بشكل خاص تعزيز تجربة الألعاب بإستخدام لوحة المفاتيح ولوحة التتبع في التحديث الجديد، وذلك كبديل لإستخدام لوحة اللمس أو الشاشة مباشرة، حيث إقتصر دعم الألعاب في لوحة المفاتيح على أجهزة الآيباد في السابق على مهام محددة في الألعاب حيث غابت ميزة النقر على مجموعة من المفاتيح في نفس الوقت.

من جانب أخر تقدم ابل أيضاً دعم للمطوريين لتعزيز تجربة الألعاب على أجهزة الآيباد بإستخدام الفارة، لتحسين الإدخال في الألعاب بإستخدام الفارة، كما سيتاح للمطوريين ميزة تعطيل نظام المؤشر في أجهزة الآيباد والإيماءات لدعم عرض بملء الشاشة في الألعاب، أيضاً قامت ابل بإعادة تصميم واجهة Game Center لتتوافق بشكل أفضل في أنظمة iOS 14، و iPadOS 14 وأيضاً tvOS.

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