اليوتيوب بدأت بإختبار ميزتها المنافسة لتطبيق TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - مع كل النجاح الذي حققته منصة TikTok، فليس من المستغرب أن تتطلع الشركات الأخرى إلى إنشاء شيء مشابه، ويبدو أن اليوتيوب واحدة من هذه الشركات. أعلنت الشركة أنها ستختبر ميزة جديدة تسمح لمنشئي المحتوى برفع مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية من أجهزتهم المحمولة.

ووفقا للشركة، فقد صرحت بالقول : ” نحن نختبر طريقة جديدة لمنشئي المحتوى لتسجيل مقاطع فيديو متعددة بسهولة مباشرةً في تطبيق اليوتيوب للأجهزة المحمولة ورفعها كفيديو واحد. إذا كنت جزءًا من هذه التجربة، فسوف ترى خيارًا لإنشاء مقطع فيديو في صفحة الرفع على الأجهزة المحمولة “. يتم وضع حد لكل فيديو في 15 ثانية، ولكن سيتمكن المستخدمون من تسجيل فيديوهات أطول يتم تقسيمها بعد ذلك إلى مقاطع فردية مدتها 15 ثانية.

يبدو أن هذه طريقة اليوتيوب للتعامل مع أمثال TikTok وأيضًا نظرًا إلى مقاطع الفيديو المتعددة، فيبدو أنها تتطلع إلى تحدي إنستاجرام وميزة القصص في Snapchat أيضًا. اليوتيوب ليست الوحيدة التي تحاول تكرار نجاح TikTok. أعلنت إنستاجرام في العام الماضي عن ميزة جديدة تُدعى Reels وهي تقوم بنفس الشيء الذي يقوم به تطبيق TikTok.

الأفضلية التي تمتاز بها اليوتيوب هي أنها أكثر رسوخًا ولديها قاعدة ضخمة من المستخدمين، ولكن من الواضح أن منصتها لا تستهدف نفس المستخدمين الذين تجذبهم TikTok، لذلك لا يزال من غير الواضح ما مدى نجاح هذه التجربة.