حواسيب MacBook المستقبلية قد تأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للسحب

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى فوائد تحول آبل إلى المعالجات التي تستند على معالجات ARM في أنها قد تعالج المشاكل المتعلقة بالحرارة والتي يتم ربطها عادة بمعالجات الحواسيب العادية. وهذا يعني أيضًا أن شركة آبل يمكنها التخلص من المكونات الإضافية مثل المروحة، ونتيجة لذلك، فد نرى حواسيب محمولة أرق من الشركة في المستقبل.

يمكن أن يسمح ذلك للشركة نظريا بإستخدام لوحة مفاتيح جديدة. ووفقا لما إكتشفه موقع Patently Apple، فيبدو أن شركة آبل تتعامل مع فكرة جديدة للوحة مفاتيح على شكل تصميم قابل للسحب. هذا يعني أن لوحة المفاتيح سوف تختبئ في هيكل الحاسوب المحمولة أثناء إغلاقه، وسوف ترتفع لأعلى فوق قاعدة الهيكل أثناء فتح الغطاء.

من خلال إنشاء تصميم قابل للسحب بدلاً من وجود لوحة مفاتيح ثابتة، يمكن تقليص سمك الحاسوب المحمول. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد حقًا ما يؤكد ما إذا كانت آبل تخطط لتحويل هذه الفكرة إلى واقع على الرغم من أننا يجب أن نعترف بأننا لا نحب هذا التصميم بنسبة 100 في المئة. التراجع يعني الحاجة إلى إضافة المزيد من المكونات المتحركة مما يمنحه فرصة أكبر للتلف.

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واجهت شركة آبل مشاكل عندما حاولت إعادة إختراع لوحة مفاتيح الحواسيب المحمولة من خلال تبني الأزرار التي تستند على آلية الفراشة، مما دفعها في نهاية المطاف إلى الإعتراف بالهزيمة من خلال إعادة الأزرار التي تستند على آلية المقص. ومع ذلك، لا تفهمونا خطأ، تبدو براءة الإختراع هذه فكرة مثيرة للإهتمام، ولكن مدى فعاليتها هي قصة مختلفة.