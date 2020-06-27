شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور لمجرة درب التبانة من مواقع مختلفة تشارك فى مسابقة التصوير الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مسابقة التصوير الفوتوغرافى لدرب التبانة السنوية عن 25 صورة تظهر المجرة بتفاصيل مذهلة نادرًا ما تُرى، حيث تنقل الصور التى نشرتها مدونة Capture The Atlas للتصوير الفوتوغرافى، المجرة من مواقع بعيدة بما فى ذلك الجبال الإسبانية وبحيرة مالحة أسترالية وقاعدة جوية فى القطب الجنوبى.



تصوير مجرة درب التبانة

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول Capture The Atlas على موقعه على الإنترنت: "لمساعدتك على إيجاد الإلهام لتخطيط وتنفيذ لقطات درب التبانة، قمنا بجمع أفضل صور درب التبانة الملتقطة حول العالم، كما نفعل كل عام".

وأضاف "استعد لأن هذه الرحلة ستأخذك من أقصى الغرب الأمريكي المتوحش إلى المناظر الطبيعية غير المألوفة في القارة القطبية الجنوبية، مروراً بالصحراء الرائعة، والأنهار الجليدية، والجبال، والشواطئ، دائمًا مع درب التبانة في السماء".



سماء درب التبانة

كما أن جودة الصورة والقصة وراء اللقطة والإلهام الذى يمكن للناس الحصول عليه من الصورة هى العوامل الرئيسية لاختيار الصور، والتى تم اختزالها حتى آخر 25 صورة ملهمة لدرب التبانة.

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صور مجرة درب التبانة

وقال المحرر Dan Zafra، الذى يشرف على المعرض: "على الرغم من أنه يمكن تصوير درب التبانة على مدار العام، إلا أن مركز المجرة، وهو مركز درب التبانة والمنطقة التي تحظى باهتمام أكبر، لا يمكن رؤيته إلا خلال موسم درب التبانة المعروف".



مجرة درب التبانة

وأضاف "يتراوح هذا الموسم من أواخر مارس إلى أوائل أكتوبر فى معظم أنحاء كوكبنا"، وتأمل شركة Capture the Atlas فى أن تساعد المنافسة الناس وتلهمهم لمعرفة المزيد عن المجرة.



مسابقة درب التبانة

كما أنه إلى جانب التوقيت، فإن الشرط الأساسى الآخر لرؤية درب التبانة هو سماء مظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئى، وهذا شىء يصعب العثور عليه فى الوقت الحاضر فى المناطق الأكثر سكانًا على الكوكب، بل يتجه الكثيرين إلى أماكن الأرياف والمناطق النائية للتصوير.



مشهد لمجرة درب التبانة