شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليون أمريكى شاهدوا يوتيوب على شاشات التلفزيون كل شهر.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازداد عدد مشاهدي يوتيوب على الشاشات الكبيرة مقارنة بالهواتف خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت الشركة "تحولًا مثيرًا في أنماط المشاهدة"، إذ يشاهد أكثر من 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة بشقيها المجاني وخدمة يوتيوب TV المدفوعة على أجهزة التلفزيون في الولايات المتحدة كل شهر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد زاد أيضا وقت المشاهدة على أجهزة التلفزيون بنسبة وصلت 80% وارتفاع مشاهدة العروض المباشرة بنسبة بلغت 250% خلال مارس 2020 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

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وقد سلط يوتيوب الضوء على الإحصاءات كجزء من حدث NewFronts الذي تستهدف فيه الشركة صناعة الإعلانات الرقمية بشكل خاص، وقد أعلنت الشركة أيضًا عن مجموعة جديدة من البرامج الأصلية، بما في ذلك "Ultimate Home Championship”، وهي مسابقة افتراضية بطولة الرياضيين وشخصيات يوتيوب، الذين سيتنافسون في أحداث "في المنزل" مثل "سلة غسيل الملابس"، وسيستضيف البرنامج ستيفن كاري وسيجمع الأموال لإغاثة COVID-19.

وقد حاولت جوجل منذ فترة طويلة دفع يوتيوب بعيدًا عن الهواتف والاعتماد على الشاشات الأكبر، والآن، يبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، ومن المحتمل أيضًا أن تسارع هذا التحول في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث عالق الكثير من الناس في المنزل مع مزيد من الوقت لقضاء أمام أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

وقد شارك يوتيوب أيضًا كيف تغيرت عادات المشاهدة أثناء الوباء، حيث ارتفعت عروض المحتوى المرتبط بالخبز والمعجنات إلى أكثر من 400 % بين منتصف مارس ونهاية مايو، مقارنة ببداية العام، وفقًا للشركة، كما قفزت مقاطع الفيديو المتعلقة بالطبخ بنسبة 45 % مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مقاطع فيديو "التمرين في المنزل" بنسبة 200 % منذ منتصف مارس.