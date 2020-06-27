شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سائح يخرج إلى الفضاء المكشوف من القسم الروسي للمحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة "إينيرجيا" الروسية اتفاقية إطلاق سائحين فضائيين إلى رحاب الكون، حيث سينطلق سائحان فضائيان عام 2023 إلى الفضاء بموجب اتفاقية وقعتها شركة "إينيرجيا" الروسية مع شركة Space Adventures Inc الأمريكية. جاء ذلك في بيان نشرته الخميس 25 يونيو شركة "إينيرجيا".

ووفقا لما ذكرته موقع "RT"، تقضي الاتفاقية بأن يحقق السائحان الفضائيان رحلة قصيرة الأمد على متن مركبة "سويوز إم إس" الروسية التي ستلتحم فيما بعد بالقسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية، كما تقضي بأن يخرج أحد السائحين من القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف مع أحد الرواد الروس المحترفين.

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يذكر أن روسيا سبق لها أن أطلقت أعوام 2001 - 2006 أربعة سياح فضائيين إلى المحطة الفضائية الدولية.وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الخروج إلى الفضاء المكشوف سيكلف السائح الفضائي 15 مليون دولار، فضلا عن كلفة الرحلة الفضائية السياحية التي بلغت 40 مليون دولار.

جدير بالذكر أن شركة Virgin Galactic الأمريكية تتسابق حاليا ضد شركة SpaceX وBlue Origin لإحضار السياح إلى الفضاء.

وحققت Virgin Galactic علامة فارقة تقربها من القيام برحلات فضائية تجارية، حيث أكملت الشركة الاختبار الناجح الثانى لمركبتها فوق ميناء الفضاء في جنوب نيو مكسيكو.