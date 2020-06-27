شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق تحديا جديدا لتطوير مرحاض لرواد الفضاء يعمل على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن باحثو ناسا يطالبون المجتمع العالمى للمبتكرين بتوفير مفاهيم التصميم لمرحاض كامل القدرة منخفض االوزن يعمل فى الفضاء وعلى القمر.

كما أن المراحيض الفضائية مستخدمة بالفعل فى محطة الفضاء الدولية، لكنها تعمل فقط فى الجاذبية الصغرى، ليس تحت قوة الجاذبية الأعلى قليلاً للقمر.

وستفوز مفاهيم التصميم الثلاثة الأكثر فاعلية بجوائز بقيمة 28000 جنيه إسترلينى، وفرصة للتحدث مع مهندسى ناسا، مع إمكانية وصول أحد التصاميم إلى القمر كجزء من مهمة 2024 Artemis.

ويقود مشروع نظام Lunar Loo الخاص بإنشاء مرحاض القمر، برنامج نظام الهبوط البشرى التابع لناسا وفريق مختبر ناسا، وسيستمر لمدة ثمانية أسابيع.

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ويجب أن تتماشى أى تصميمات يتم تقديمها مع الأهداف العامة لوكالة ناسا المتمثلة فى تقليل الكتلة وخفض استهلاك الطاقة، كما يجب أن تكون سهلة الصيانة.

سيكون تصميم المرحاض الناجح قادرًا على تلبية احتياجات اثنين من أفراد الطاقم لمدة تصل إلى أسبوعين والتخلص بأمان من النفايات غير المرغوب فيها.

وقال مايك إنتربارتولو، مدير مشروع تحدى القمر الجديد: "بينما يستعد رواد فضاء ناسا لضبط ملابسهم وتنظيم أحذيتهم للسير على القمر في عام 2024، فإننا ننتقل إلى الشبكة العالمية لحل المشاكل لتصميم الجيل القادم من المرحاض القمرى".

وأضاف مدير المشروع "فى الوقت الذى نستعد فيه لهذا الحدث الاستثنائى، لا يمكننا أن ننسى الاحتياجات العادية لرواد الفضاء، حيث يقضون الوقت على سطح القمر".