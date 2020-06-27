شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تختفي مشاكل آيفون بعد تحديث iOS 14 ؟ هتفتح العربية بموبايلك ومزايا "مسروقة" من أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الكشف عن مميزات نظام iOS 14 الخاص بتشغيل هواتف آيفون، بدأ مستخدمو هواتف آيفون في الحديث عن أهمية تلك المميزات في القضاء على مشاكل عديدة كانت تواجههم، في حين أعرب البعض عن استيائهم من تلك التحديثات التي يبدو أنها مسروقة من نظام أندرويد!

وخلال حلقة جديدة من برنامج "Tech 7" التي يقدمها الصحفي تامر إمام عبر قناة الخليج 365، تم استعراض أبرز مميزات نظام iOS 14 الجديد، وهي:

ميزة App Library التي تتيح لمستخدمي هاتف آيفون تجميع بعض التطبيقات داخل ملف واحد، من أجل تسهيل الوصول إليها، فعلى سبيل المثال تجميع تطبيقات الدردشة أو تطبيقات التسوق أو تطبيقات الدفع الإلكتروني داخل ملف واحد.

ميزة Widgets والتي ستقوم بإتاحة عرض الويدجيت داخل الصفحة الرئيسية بدلا من مكانها السابق في صفحة منفصلة على يسار الصفحة الرئيسية، الآن سيتم عرضها في مساحة صغيرة داخل الـ Home Screen ويمكن تصفحها بشكل سهل جدا.

ميزة Picture in picture التي تتيح فتح أكثر من تطبيق في آن واحد، خاصة إذا كان أحد التطبيقات خاص بعرض فيديو، سيمكنك الاستمرار في مشاهدة الفيديو بأيقونة صغيرة وفي نفس الوقت تصفح التطبيق الآخر.

تطوير الـ Memoji’s وتزويدها ببعض الملصقات والوجوه التعبيرية الجديدة، ويمكن استخدامها في تطبيق الرسائل iMessages.

Advertisements

تطوير المساعد الشخصي Siri وتغيير شكل الأيقونة الخاصة به مع تزويده بخصائص جديدة تجعله أكثر سرعة وذكاء.

تغيير شكل تنبيه استقبال المكالمات، بحيث تظهر أيقونة تنبيه صغيرة أعلى الشاشة بدلا من ظهورها بكامل حجم الشاشة، وتلك الميزة تتيح للمستخدمين مواصلة استخدام الهاتف دون الانشغال بالمكالمة الواردة.

تطبيق CarKey الذي يتيح للمستخدمين فتح وتشغيل سياراتهم من خلال هاتف آيفون ودون الحاجة لمفتاح السيارة.

وفور إعلان تلك المميزات، قام مستخدمو نظام أندرويد بالسخرية من المميزات الجديدة التي يتيحها نظام iOS 14 خاصة وأن غالبية المميزات الجديدة تم اقتباسها من أندرويد.





موعد وصول تحديث iOS 14 لهواتف آيفونيتاح الآن تحميل نسخة تجريبية من iOS 14 من خلال التسجيل كمطور، أما إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة الكاملة النهائية فمن المنتظر إتاحتها في شهر سبتمبر المقبل بالتوازي مع الكشف عن آيفون 12.