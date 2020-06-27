شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطقس يهدد إطلاق الدفعة العاشرة من أقمار Starlink للإنترنت الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق SpaceX الدفعة العاشرة من الأقمار الصناعية الخاصة بمشروع Starlink للإنترنت الفضائى مساء اليوم، ليصل إجمالي الأقمار الخاصة بالكوكبة بالفضاء إلى الآن لـ 600 قمر صناعى، لكن إطلاق صاروخ Falcon 9 لديه فرصة 40 ٪ فقط للإقلاع بسبب العواصف، أي أنه يمكن تأجيل الموعد المحدد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدو أن الطقس السيء يلاحق شركة SpaceX، فقد أخرت العواصف مهمة الشركة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية من قبل، وهي الآن تهدد إطلاق القمر الصناعي Starlink التالي.

وترسل الشركة الدفعة العاشرة اليوم الموافق 26 يونيو، وإذا سار كل شيء على ما يرام، فمن المقرر إطلاقه في تمام الساعة 4:18 مساءً بتوقيت بريطانيا "10:18مساء بتوقيت القاهرة" في مركز كنيدي للفضاء في كيب كانافيرال فلوريدا.

ومن المتوقع أن تؤدى العواصف المنعزلة إلى غطاء سحابي كثيف، والتي يمكن أن تبقي Falcon 9 على الأرض، ولكن إذا أطلقت المركبة دفعتها سيصل حجم كوكبة الإنترنت الفضائية إلى ما يقرب من 600، وستحمل أيضًا قمرين صناعيين للمراقبة يبلغ وزنهما 110 رطل كجزء من برنامج SpaceX rideshare.

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عملت شركة SpaceX على تسريع جهودها على مدار الشهر الماضي، حيث أرسلت العشرات من Starlinks إلى المدار كل أسبوع لإنشاء شبكة الإنترنت العالمية الخاصة بها.

وقالت الشركة في رسالة إلكترونية مرسلة إلى أولئك الذين سجلوا في خدمتها، "من المتوقع أن يبدأ اختبار بيتا الخاص في وقت لاحق من هذا الصيف، يليه اختبار بيتا عام، بدءًا من خطوط العرض الأعلى".

يقترب إطلاق يوم الجمعة من SpaceX خطوة واحدة إلى نقل النطاق العريض عالي السرعة من الفضاء إلى منازل الناس في جميع أنحاء العالم.

كما أنه إلى جانب الدفعة الجديدة من أجهزة Starlink، سيكون هناك قمرين صناعيين آخرين طورتهما شركة BlackSky التي مقرها في سياتل، والتي تقدم خدمات التصوير والمراقبة العالمية.