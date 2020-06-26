شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روبوت" يقوم بأول بطولة سينمائية فى فيلم خيال علمى بقيمة 70 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعتقد أن الوظائف الإبداعية مثل التمثيل ستكون من بين آخر الوظائف التى ستدخلها وتحتلها الروبوتات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، فعليك التفكير مرة أخرى، حيث تم الإعلان عن أول فيلم فى العالم يلعب بطولته روبوت ذكاء اصطناعى في الدور الرئيسى، فالفيلم يدور حول "عالم يكتشف الأخطار المرتبطة ببرنامج أنشأه لإتقان الحمض النووى البشرى ويساعد المرأة الذكية المصطنعة التى صممها (إيريكا) على الهروب.



الروبوت

نجوم إيريكا، روبوت بشري مدعوم بالذكاء الاصطناعى ، وتم تطويرها من قبل العلماء اليابانيين هيروشي إيشيجورو وكوهي أوجاوا كجزء من دراسات الروبوتات، تم تعليم إريكا للعمل من خلال تطبيق مبادئ الطريقة التى تعمل على الذكاء الاصطناعى، بحسب odditycentral.



الذكاء الاصطناعى

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وقال سام خوزى، منتج وكاتب في الفيلم، لصحيفة هوليوود ريبورتر: "فى أساليب التمثيل الأخرى، يشارك الممثلون تجاربهم الحياتية فى الدور، لكن إريكا ليس لديها تجارب حياتية، فقد تم إنشاؤها من الصفر لتلعب الدور، وكان علينا محاكاة حركاتها وعواطفها من خلال جلسات فردية، مثل التحكم فى سرعة تحركاتها، والتحدث من خلال مشاعرها وتدريب تنمية الشخصية ولغة الجسد. "



الذكاء الاصطناعى

وبميزانية معلنة تبلغ 70 مليون دولار ، من المحتمل ألا يكون "b" فيلما قصيرا غامضا، يتم تحديده فقط ليكون "أول فيلم في العالم مزود بخدمة الذكاء الاصناعى، ولكن سيتعين على فريق العمل الانتظار حتى عام 2021 على الأقل ليرى كيف يتحول الفيلم.