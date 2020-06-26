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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من فيس بوك تحذرك عند مشاركة أخبار قديمة على حسابك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة فيس بوك قريبا لتوفير ميزة جديدة تنبه المستخدم عندما يحاول مشاركة أخبار قديمة، حيث سيتم تنبيه المستخدم بأن هذه المادة التى يحاول مشاركتها قديمة وتعود لشهور مضت، وذلك فى محاولة من الشركة لتنظيم مشاركة المستخدمين للمحتوى عبر منصتها الاجتماعية.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيظهر إشعار على واجهة المستخدم تشير إلى أن عمر الخبر المراد مشاركته قد تجاوز مدة الثلاثة أشهر، وذلك لإعطاء المستخدم وقت لإعادة التفكير فيما إذا مازال يرغب بالفعل فى مشاركة هذا الموضوع لارتباطه بالواقع أو التراجع في حال عدم ملاحظته تاريخ النشر وفقدانه بذلك الأهمية تبعاً للزمن.
وكتب جون هيجمان، نائب رئيس قسم القصص والأخبار في المنصة: "خلال الأشهر العديدة الماضية، وجد بحثنا الداخلى أن توقيت المقالة يعد جزءًا مهمًا من السياق يساعد الأشخاص على تقرير ما يقرؤونه ويثقون به ويشاركونه"، وأضاف أن القضية أثارت قلق ناشري الأخبار، عندما يشارك الناس أخبارًا قديمة، فإنهم يصورونها على أنها شيء أكثر حداثة (عن قصد أم لا)، يمكن أن يسبب بعض الارتباك حول الحالة الحالية لقصة أو موضوع معين.
فيما تعتمد أحدث تنبيهات من فيس بوك على أدوات التحقق من الأخبار التى قدمها فى 2018، مثل جلب المزيد من السياق إلى المقالات التي يشاركها الأشخاص، بما في ذلك الأخبار والمعلومات ذات الصلة حول الناشر من صفحة ويكيبيديا الخاصة بهم، إذا كانت متوفرة.
وتخطط الشركة لاختبار أنواع أخرى من الإخطارات فى الأشهر المقبلة، ولعل أحد الخيارات التي تفكر في توجيه المستخدمين إلى مركز معلومات COVID-19 عندما يشارك شخص ما رابطًا لشيء يذكر المرض.
جدير بالذكر أن فيس بوك ليست المنصة الوحيدة التي تدفع الأشخاص إلى التفكير بعناية أكثر فيما يشاركونه، فقد بدأ تويتر الشهر الماضى اختبار طريقة مشابهة تقريباً تدعو المغردين إلى التأكد من محتوى الموضوع قبل إعادة التغريد به لمتابعيهم في سياق عملها المستمر لبناء بيئة تواصل اجتماعي صحية كما تقول.
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