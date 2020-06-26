شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 10 يحصل على تصميم جديد لقائمة Start.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن الشكل الجديد الذى ستظهر عليه قائمة ويندوز 10 المعاد تصميمها والتى تبدو أنها تحوى تحسيناً كبيراً، ويبدو أن مايكروسوفت تعمل جاهدة على ضمان تماشي القائمة الجديدة مع التغييرات التى قامت بها الشركة على نظام التشغيل خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ انطلاق ويندوز 10. وترغب الشركة فى تقليل التركيز على المربعات الحية، ومن الواضح أنها تخفف لون خانات الواجهة ذات المربعات فى قائمة البداية لتبسيطها وتسهيل البحث عن التطبيقات، وذلك بحسب موقع الرؤية الإماراتى. Advertisements وتستخدم الشركة المربعات الحية على قائمة البداية فى ويندوز 10 منذ بدايته قبل 5 سنوات، لتقدم أيقونات متحركة ومتقلبة مشابهة لويندوز فون. وتخلت مايكروسوفت عن المربعات الحية في قائمة بداية ويندوز 10X للشاشات المزدوجة، لكنها قالت إن الواجهة ذات المربعات الملونة لن تذهب من نظام تشغيل الديسكتوب الرئيسي رغم توجه هذا التصميم الجديد، حسبما أكد براندون لوبلان مدير البرامج الأول في فريق ويندوز انسايدر.



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