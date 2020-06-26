فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C1 في اليوم 30 من شهر يونيو المقبل، وبينما لا يزال هناك بعض الوقت المتبقي قبل الحدث، فقد تم الرد على معظم الأسئلة بفضل المعلومات المدرجة في متجر Lazada. تم إطلاق الصفحة الرسمية للهاتف وكافة مواصفاته التقنية الرئيسية إلى جانب الصور الرسمية وتاريخ الإطلاق الرسمي.
كما هو متوقع، سيكون Realme C11 أول هاتف يستخدم المعالج MediaTek Helio G35 القادم من شركة MediaTek، وسيضم 2GB أو 3GB من الذاكرة العشوائية، ونحو 32GB من الذاكرة الداخلية.
في الأمام، يضم الهاتف Realme C11 شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ويضم في الخلف وحدة مربعة الشكل في الركن الأيسر العلوي تضم كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ثانية لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل. سيعمل الهاتف Realme C11 كذلك بنظام Android 10، وسيضم أيضًا بطارية بسعة 5000mAh.
التفاصيل الوحيدة غير المعروفة عن الهاتف Realme C11 هي الأسعار والتوافر، وهي المعلومات التي سيتم الكشف عنها في الحدث الذي سيتم عقده في اليوم 30 من شهر يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Realme C11 يظهر في متجر إندونيسي مع المواصفات والصور قبيل الإعلان الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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