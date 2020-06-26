LG تكشف عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن تأتي مع علبة شحن ذاتية التنظيف

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية إلينا من شركة LG، وهي تحمل الأسماء الرمزية LG HBS-FN4 و LG HBS-FN6. وبالنسبة لهذه الأخيرة، فهي تتميز بعلبة شحن ذاتية التنظيف مما يجعلها الأولى من نوعها في العالم نظرًا إلى أنها تستخدم تكنولوجيا LG UVnano من الشركة الكورية الجنوبية لقتل البكتيريا أثناء إعادة شحن سماعات الأذن.

تعمل تكنولوجيا LG UVnano عن طريق إصدار ضوء UV على طرف السيليكون والشبكة الداخلية. تقول شركة LG أن هذه التكنولوجيا تقتل 99.9 في المئة من البكتيريا الإشريكية القولونية والبكتيريا الكروية العنقودية الذهبية. تتميز سماعات الأذن هذه بتصميم مُحسن عن الجيل الأول من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بالشركة والتي تُدعى LG TONE+ Free.

تم تدعيم سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بتكنولوجيا للصوت من شركة Meridian Audio، وهو الأمر الذي من شأنه أنه يعزز تجربة الإستماع في هذه السماعات الجديدة وجعلها غامرة. ستستخدم سماعات الأذن هذه تصميمًا جديدًا في القناة لتوفير المزيد من الراحة وتوفير عزلاً أفضل للضوضاء.

يحتوي كلا الطرازين على أربعة إعدادات مسبقة للصوت، وهي Natural و Immersive و Bass Boost و Treble Boost. هناك أيضًا وضع الصوت المحيطي الذي يغذي الصوت الخارجي في أذنيك حتى تتمكن من سماع محيطك.

Advertisements

ستستمر سماعات الأذن الجديدة من شركة LG في العمل لمدة 6 ساعات قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، وهي تدعم الشحن السريع بحيث يمكنك الحصول على ساعة من الإستخدام مع 5 دقائق فقط من الشحن. ومع أخذ العلبة بعين الإعتبار، فسوف تحصل على 18 ساعة من الإستخدام.

ستصل سماعات LG TONE Free الجديدة باللون الأسود غير اللامع وباللون الأبيض العصري اللامع، وسيتم عرضها للبيع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من شهر يوليو المقبل. ومع ذلك، نحن نتوقع وصول هذه السماعات للمزيد من الأسواق مستقبلاً.