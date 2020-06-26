واجهة Google ARCore Depth API الجديدة تتيح لعناصر الواقع المعزز الإختباء خلف العوائق الحقيقية

فاطمة أيت طالب - دبي - تتوفر الآن واجهة برمجة تطبيقات جديدة للمطورين للإستفادة من تجارب مختلفة تمامًا للواقع المعزز على Android و Unity. تم الإعلان عن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة في أواخر العام الماضي، وهي تتيح للمطورين مزج الأشياء الرقمية في العالم الفعلي. كل هذا يتم بإستخدام كاميرا RGB واحدة.

قامت شركة جوجل بتطوير واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لتسمح بظهور الأشياء الرقمية بدقة خلف الأشياء الواقعية. وهذا يجعلها تخفي الأشياء الإفتراضية بدقة خلف أشياء واقعية مثل الجدران أو الطاولات أو الأرائك أو أي شيء يعيقها، مما يجعل الواقع المعزز أكثر واقعية.

أستوديو الألعاب Illumix قام فعلاً بدمج واجهة برمجة التطبيقات الجديدة في لعبته الأحدث Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery. هناك أيضا بعض فلاتر Snapchat التي تستفيد من واجهة برمجة التطبيقات API الجديدة، بما في ذلك Dancing Hotdog و Undersea World.

Advertisements

لا يلزم إستخدام مستشعرات Time Of Flight من أجل واجهة برمجة التطبيقات هذه، ولكن سيؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين هذه التجارب. سيبدأ تطبيق Quick Measure من سامسونج في نهاية المطاف بإستخدام ARCore Depth API على +Galaxy Note 10 و Galaxy S20 Ultra.

واجهة برمجة التطبيقات ARCore Depth API متاحة في ARCore 1.18 وهي متوافقة مع مئات الملايين من أجهزة الأندرويد.