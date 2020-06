تقرير جديد يقترح قدوم نسخة LTE فقط من iPhone 12 مقابل 549 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - يقول تقرير جديد من @omegaleaks على الشبكة الإجتماعية تويتر أن شركة آبل ستقوم بإطلاق هاتف iPhone يُكلف أقل من 600 دولار أمريكي هذا العام. ووفقا للتقرير، ستقوم الشركة بإطلاق نسخة 4G فقط من iPhone 12 المزود بشاشة 5.4 إنش مقابل 549 دولار أمريكي. إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة أيضًا، فقد يعني هذا أن شركة آبل ستقوم بإطلاق iPhone 12 في خمسة فئات سعرية مختلفة.

هذا التقرير يدعم الأسعار التي بلغ عنها Jon Prosser على تويتر في شهر أبريل الماضي. هذا المصدر الجديد يقول بدوره أن طرازات iPhone 12 المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستكلف إبتداءً من 649 دولار أمريكي. وعلى ما يبدو، فسوف تقوم شركة آبل بالإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series في شهر سبتمبر المقبل مع بدء الإنتاج الضخم في شهر يوليو، وستكتفي بإطلاق نسخة 4G فقط من الهاتف iPhone 12 وحده، وهذا ما يعني بأنه لن تكون هناك نسخ 4G فقط من طرازات iPhone 12 Series الأخرى.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.

وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.

