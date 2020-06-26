كتالوج لشركة Xiaomi يكشف لنا عن المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi 9A القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد Xiaomi أكثر من مجرد شركة مصنعة للهواتف الذكية ويظهر لنا أحدث كتالوج للشركة الكثير من الأجهزة القادمة المصممة للسوق الفلبيني. كشف الكتيب الخاص بشهري يوليو وأغسطس أيضًا عن الهاتف Redmi 9A القادم مع مواصفاته التقنية الرئيسية وصورة تنوب عن صورة الهاتف.

سيتم تزويد الهاتف Xiaomi Redmi 9A بالمعالج MediaTek Helio G25 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد والذي سيبلغ تردده 2.0GHz. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك شاشة +HD بحجم 6.53 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل. ستحتوي الواجهة الخلفية كذلك على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل بينما من المتوقع أن تظل سعة البطارية في حدود 5000mAh.

Advertisements

بالإضافة إلى الهاتف Redmi 9A، يعرض الكتالوج أيضًا تفاصيل المنتجات الأخرى القادمة من شركة Xiaomi. يتضمن ذلك جهاز Xiaomi Mi TV Stick الذي يأتي مزودًا بـ Chromecast و Google Assistant، فضلا عن الساعة الذكية Xiaomi Mi Outdoor Watch، ومجموعة واسعة من الملحقات المنزلية. سلسلة Poco F2 Pro و BlackShark 3 و Xiaomi Mi Band 5 التي تم إطلاقها مؤخرًا ستصل أيضًا إلى الفلبين.