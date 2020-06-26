تسريب صورة ومواصفات الهاتف Honor Play 4e القادم من Honor

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei عن الهاتفين Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن يبدو أن الشركة ستضيف عضوًا جديدًا إلى تشكيلة Honor Play 4 سيحمل إسم Honor Play 4e.

ظهر ملصق رسمي للهاتف Honor Play 4e على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهو الملصق الذي يكشف لنا عن التصميم وبعض المواصفات التقنية للهاتف الذكي.

يضم الهاتف Honor Play 4e شاشة بحجم 6.39 إنش مع ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. الواجهة الخلفية للهاتف هي موطن لثلاث كاميرات والتي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 13 ميغابكسل،ولكن الدقة والغرض من الكاميرتين المتبقيتين غير معروفين حاليًا.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Honor Play 4e الجديد سيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh. وفيما يخص السعر، فقد تردد أن الهاتف Honor Play 4e سيُكلف 1000 يوان صيني وهو ما يُعادل 140 دولار أمريكي لنسخة 4GB/128GB. عمومًا، نأمل أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف Honor Play 4e في الأيام القليلة المقبلة.