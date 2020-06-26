يمكنك التفاعل قريبًا مع أجهزة آبل دون لمس الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أنه في المستقبل القريب، سيتمكن مستخدمو أجهزة آبل من التفاعل معها بدون الحاجة إلى لمسها بالضرورة. ويرجع الفضل في ذلك إلى إطار العمل Vision Framework المُحدث من آبل والذي بدءًا من iOS 14 و MacOS Big Sur، سيتمكن المطورون من تحديث تطبيقاتهم للكشف عن أشياء مثل الإيماءات ووضعيات اليد والجسم البشري.

فماذا يعني هذا للمستخدمين النهائيين؟ كما قلنا، إنه يساعد على جلب الإيماءات غير اللمسية إلى أجهزة آبل. أحد الأمثلة التي قدمتها آبل عبارة عن تطبيق للتمارين، حيث مع إطار العمل Vision المُحدث، سيتمكن من تتبع التمارين التي يقوم بها المستخدم ويمكنه بعد ذلك مساعدته على تصحيح وضعياته.

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يمكن إستخدام إطار العمل هذا أيضًا في تطبيقات التدريب على السلامة للمساعدة في تشجيع بيئات العمل الصحيحة، بالإضافة إلى تطبيقات تحرير الوسائط حيث يمكنه مساعدة المستخدمين في العثور على الصور أو الصور مع وضع معين تضعه في إعتبارك. سيكون المستخدمون أيضًا من الناحية النظرية قادرين على التفاعل مع أجهزتهم المحمولة من خلال حركات اليد.

يمكن إستخدامه أيضًا بطرق أكثر حداثة حيث يمكنك إستخدام وضعيات اليد للقيام بوظائف معينة، وسيُحاول البحث عن رمز تعبيري مناسب لتركيبه مثل إيماءة OK أو علامة السلام. يبدو أن العبء هنا يقع بشكل كبير على المطورين الذين يستفيدون من إطار العمل Vision، لذلك مقدار الدعم سيكون مختلفًا بناءً على التطبيقات التي تستخدمه.