الحرارة تصل إلى 41.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد السبت

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، السبت، مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلاً على السواحل الشمالية، حاراً على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأشار الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

أما عن حالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، فيما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وأشار الخبرءا إلى أن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري ( 80 – 35 )، والسواحل الشمالية ( 87– 48 )، وشمال الصعيد ( 67– 28 )، وجنوب الصعيد ( 40 – 20 ) .

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم غد السبت، فستكون على النحو التالي:

القاهرة 35 – 23

الإسكندرية 29 – 22

قنا 40- 27

الأقصر 41– 26

أسوان 41 – 27