كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبل تعترف بتسبب تحديث Apple iOS 13.4 في حدوث مشكلة “الخيمة الخضراء” في iPhone

كشفت التقارير الصحفية أن بعض مستخدمي iPhone يعانون من مشكلة في الشاشة، والتي تتحول إلى لون أخضر غريب، إما مؤقتًا مع إضاءة منخفضة أو عندما تكون الهواتف غير مقفلة، أو حتى بشكل دائم للآخرين.

يبدو أن المشكلة بالنسبة لبعض المستخدمين كانت بسبب تحديث نظام التشغيل iOS، ولكن بالنسبة للآخرين تم قبولها من قبل Apple كخطأ في الأجهزة يتطلب تغيير الشاشة، وفقًا لـ Forbes.

وتعد هواتف iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max هي الأكثر تأثرًا، على الرغم من وجود تقارير تشير إلى نفس المشكلة في هواتف “iPhone X”، والعامل المشترك بين هذه الأجهزة هو شاشات “OLED”.

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علاوة على ذلك، أفاد بعض مالكي iPhone أن المشكلة ظهرت أولاً عند تثبيت iOS 13.4، وساءت مع تحديثات iOS 13.5 وiOS 13.5.1، في حين أفاد بعض المشترين الجدد بوجود المشكلة مع إطلاق الهواتف.

يقول مستخدمو الهاتف المتأثرون أن المشكلة لا تزال موجودة في الإصدار التجريبي الجديد من iOS 13.5.5، لذا فإن جدول الإصلاح غير معروف، إما من خلال تحديثات نظام التشغيل أو عبر حملة استدعاء الجهاز.

لذلك لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي للمشكلة، مع العلم أن “آبل” اعترفت بالعيب في بعض الحالات، ووافقت منافذ التوزيع والبائعون الرسميون على استبدال الشاشات بموجب الضمان.