كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Twitter” تبدأ في إطلاق ميزة التغريدات الصوتية لبعض مستخدمي iOS
تكره الكتابة؟ هل تمنيت أن تسجل صوتك وأن تشاركه كتغريدة؟
إذا كنت من مستخدمي iPhone أو iPad، فقد تحققت تلك الأمنية للتو حيث أعلن تويتر يوم أمس الأربعاء أنه يطرح ميزة تسجيل صوتي جديدة لمستخدمي iOS وإتاحة نشر التغريدات الصوتية على منصة تويتر.
بدءًا من اليوم، سيلاحظ بعض مستخدمي iOS رمزًا صغيرًا للموجات الصوتية عند إنشاء تغريدة. يحتاج المستخدم ببساطة إلى النقر على هذا الرمز وسيكون قادرًا على تسجيل صوته ونشر الصوت المضمن في تغريدة له عبر تويتر.
ستسجل ميزة Twitter الجديدة ما يصل إلى 140 ثانية من المقاطع الصوتية لكل تغريدة وإذا تجاوزت الوقت المخصص، سيستمر التطبيق في التسجيل ويفصل الأجزاء تلقائيًا إلى تغريدات مترابطة والمعروفة باسم (Thread).
سيشاهد جمهورك هذه التغريدات الصوتية في مخططها الزمني كما لو كانت كأي تغريدات أخرى كما سيبدو الصوت وكأنه فيديو مضمن مع خيار بدء وإيقاف مؤقت وسيقوم Twitter بإدراج الصورة الرمزية لحسابك كصورة مرئية للتغريدة الصوتية.
وفقًا لتويتر، فإن ميزة التسجيل الصوتي الجديدة متاحة حاليًا لمجموعة صغيرة فقط من المستخدمين وسيستمر الطرح خلال الأسبوعين المقبلين حتى يتمكن كل من يستخدم تويتر لنظام iOS من الوصول إلى هذه الميزة.
يمكن أن تشكل التغريدات الصوتية تحديات جديدة للإشراف على Twitter ، ومن المهم أيضًا تذكر عامل إمكانية الوصول هنا. طلبت The Verge من تويتر المزيد من التفاصيل حول الكيفية التي ستسهل على الأشخاص الصم أو ضعاف السمع الوصول إلى التغريدات الصوتية. في رد عبر البريد الإلكتروني ، قال المتحدث “هذا اختبار مبكر للصوت بالنسبة لنا وما زلنا نستكشف أفضل الطرق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي القدرات المختلفة”.
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