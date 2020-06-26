كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كورونا سبب في إطلاق خاصية جديدة في خرائط Google تمكن المستخدمين من تجنب الأماكن المزدحمة

أطلقت Google مؤخرًا ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على تجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على الاختلاف الاجتماعي في وسائل النقل العام حيث تسببت المدن في زيادة التأمين بسبب وباء فيروس كورونا، وأصبح التحديث متاحًا للمستخدمين في عدد من دول العالم لكل من Android وiOS.

وفقًا لموقع Indian TOI، تدعي Google أن هذه المعلومات “ستساعدك بسهولة في العثور على معلومات مهمة إذا كنت بحاجة إلى الخروج، سواء كانت بالسيارة أو وسائل النقل العام”، وتستخدم Google نموذج “توقعات الازدحام” الذي تم تقديمه في وقت سابق لمساعدة المستخدمين على فهم ما إذا كان مكان معين أو وسائل النقل العام ستكون مزدحمة أم لا، وبالتالي وضع خطط لتجنب الاندفاع إليها.

يمكن للمستخدمين أيضًا تحديث مدى ازدحام خط الحافلات أو القطارات في وقت معين، وإليك كيفية الحصول على معلومات حول الازدحام:

– انقر لرؤية الاتجاهات في مكان ما على خرائط Google.

– انقر لعرض تفاصيل العبور

– قم بالتمرير لأسفل للعثور على توقعات الازدحام

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– يمكنك أيضًا المساهمة في تجربة الازدحام.

ستزودك Google أيضًا ببيانات عن عدد مرات ازدحام المحطة، ويمكنك أيضًا الحصول على بيانات مباشرة توضح مدى انشغالها الآن مقارنة بمستوى نشاطها المعتاد. إليك كيفية معرفة هذه المعلومات:

– ابحث عن محطة في خرائط جوجل

– انقر على المحطة على الخريطة لرؤية لوحة المغادرة و “بيانات مشغول”.

تدعي Google أنها تعتمد على بيانات مجهولة لهذه الميزات. وقالت جوجل في مدونتها الرسمية: “يتم دعم هذه الإمكانات ببيانات مجمعة مجهولة المصدر من المستخدمين الذين اختاروا Google Location History، وهو إعداد على مستوى حساب Google يتم إيقافه افتراضيًا لحماية الخصوصية. تظهر هذه الرؤى فقط عندما يكون لدينا ما يكفي من البيانات لتلبية حدود الخصوصية “.