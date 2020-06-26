ميزة Slack Connect ستتيح للشركات الدردشة مع بعضها البعض

فاطمة أيت طالب - دبي -

يُعد تطبيق Slack أداة إتصال رائعة للشركات والمؤسسات حيث يستطيع الموظفون الدردشة مع بعضهم البعض. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الموردين والمصنعين والشركات الأخرى التي قد تعمل معها المؤسسة، يتم ذلك عادة من خلال الرسائل الإلكترونية التي تمتاز بنفس الكفاءة.

ومع ذلك، فإن الخبر السار للشركات هو أن Slack قامت بإطلاق ميزة جديدة تُدعى Slack Connect والتي تهدف إلى السماح للشركات بالدردشة مع بعضها البعض من خلال القنوات. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء قناة حيث يمكنك الدردشة مع الموردين والعملاء والشركاء، بدلاً من الحاجة إلى الإعتماد على البريد الإلكتروني فقط.

وفقا لشركة Slack، فإن هذه الميزة كانت في الواقع قيد العمل خلال السنوات الأربع الماضية وفي الوقت الحالي، تقول الشركة أن أكثر من 41 آلف عميل يستفيدون منها بالفعل. يشير Larkin Ryder، كبير مسؤولي الأمن في شركة Slack، إلى كيفية تحسين إستخدام أدوات الإتصال مثل Slack على الأمان العام لمؤسستك.

هذا لأن الرسائل الإلكترونية عرضة للإحتيال، وكما رأينا، كانت هناك العديد من الحالات التي فقدت فيها النقود والأسرار التجارية بسبب سقوط الموظفين في مثل هذا النوع من الإحتيال. لأولئك المهتمين، تتوفر ميزة Slack Connect الآن لجميع مستخدمي الخطة المدفوعة.