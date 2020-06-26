إمكانية التسجيل الدخول بإستخدام Face ID و Touch ID ستصل إلى Safari قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - على نظام iOS، رأينا كيف تم إستخدام Face ID و Touch ID من قبل التطبيقات لمنع الوصول غير المصرح به. على سبيل المثال مع التطبيقات المصرفية، يمكن للمستخدمين إستخدام Face ID أو Touch ID لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، ولكن كما قلنا، كانت إجراءات الأمان هذه تقتصر فقط على التطبيقات.

ومع ذلك، فالخبر السار هو أنه إذا كنت تأمل في مستوى مماثل من الحماية على الويب، فيبدو أن دعم Face ID و Touch ID سيصل قريبًا إلى مواقع الويب التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات Web Authentication API التابعة لشركة آبل. هذا يعني أنه في المستقبل، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الويب على جهاز iOS الخاص بك وإستخدام إما Face ID أو Touch ID للمصادقة على نفسك.

سيجعل ذلك تسجيل الدخول إلى مواقع الويب أسرع وأسهل ولن يحتاج المستخدمون إلى تذكر تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم. كما هو متوقع، يتم إستخدام Apple iCloud Keychain للمساعدة في تخزين كلمات المرور ويمكنها ملء هذه المعلومات نيابة عن المستخدمين كلما قاموا بتسجيل الدخول إلى موقع ويب، ولكن هذا يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى استخدام iCloud Keychain لتخزين بيانات الإعتماد الخاصة بهم. تفتخر آبل أيضًا أنه باستخدام Face ID أو Touch ID، ستُساعد على منع خداع المستخدمين.

ووفقا للشركة، فقد صرحت بالقول : ” لكن الأهم من ذلك أنها مقاومة للخداع. لن يسمح Safari إلا باستخدام بيانات الاعتماد العامة التي تم إنشاؤها بواسطة واجهة برمجة التطبيقات هذه داخل موقع الويب الذي تم إنشاؤها فيه، ولا يمكن مطلقًا تصدير بيانات الاعتماد من المستخدم المُصادق عليه فيه أيضًا. هذا يعني أنه بمجرد توفير بيانات الإعتماد العامة، لا توجد طريقة للمستخدم لإفشائها عن طريق الخطأ لطرف آخر “.