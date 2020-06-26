الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة





قالت الهيئة الهامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم الجمعة، سيكون مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية أيضًا طقس ورياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا حار، وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة، مع وجود رياح نشطة.

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة إلى أن الطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لطيف، بينما يكون معتدلاً على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجات

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجات

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات

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أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت المقبل، مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلاً على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يكون لطيفًا ليلاً على أغلب المناطق.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 35-22، السواحل الشمالية 27-21، جنوب سيناء 38-26، شمال الصعيد 36-24، جنوب الصعيد 41-26.

طقس الأحد

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود يوم الأحد المقبل طقسًا حار على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 36- 23، السواحل الشمالية 28 -21، جنوب سيناء 38-26، شمال الصعيد 37-25، جنوب الصعيد 42-27.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية، في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، بينما يكون الجو غائمًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.​