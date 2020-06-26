شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تطور دولفين صناعى متحرك لأحواض السمك الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن هذا الدولفين طورته شركة Edge Innovations المتخصصة فى المؤثرات المملوكة للفنان Walt Conti ، الذى عمل سابقًا فى The Abyss و Anaconda و Deep Blue Sea و The Perfect Storm.

تم تصميم النموذج الأولي الحالي، الذى يزن نحو 595 رطلاً، ويمكنه السباحة لمدة 10 ساعات متواصلة على شحنة بطارية واحدة.

كما تم تصميم الدولفين لمحاكاة الهيكل العظمي للدولفين حقيقي، ويستخدم المثانات الداخلية وترسبات الوزن لتتناسب بشكل أكبر مع حركات السباحة الحقيقية لدولفين، وقد تم تلوين أسنانها باللون الأصفر الفاتح لمزيد من الواقعية.

تتطلب الدلافين عاملًا بشريًا للسباحة ولا يمكنها العمل بشكل مستقل، ويمكن أيضًا أن تقوم ببعض إيماءات متحركة للتفاعل مع الضيوف، بما في ذلك إصدار أصوات صرير وهز رأسها بقوة ذهابًا وإيابًا.

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طورت Edge Innovations في البداية النماذج الأولية للدلافين كأداة تعليمية، لكن بعد حظر الصين في فبراير لجميع تجارة الحياة البرية، ظهرت فرصة عمل جديدة.

تدفع الشركة حاليا الدولفين المتحرك إلى العديد من أحواض السمك الصينية، وتعتقد أنه يمكن بيع ما يصل إلى 150 وحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تقدر الشركة أن نطاق سعر الدولفين سيكون بين 40 مليون دولار و 60 مليون دولار، اعتمادًا على الميزات المطلوبة.

وعلى الرغم من كونها باهظة الثمن، يعتقد Li Wang من شركة Edge Innovation أن الدلافين ستؤدى إلى توفير كبير فى التكاليف الطبية للدلافين الحقيقية.