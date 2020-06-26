شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى هارد SSD.. إيه الفرق بين Sata 3 وsata m.2وNVMe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثير من المستخدمين لشراء أقراص صلبة من نوعية SSD وذلك لسرعتها الكبيرة، لكنه في نفس الوقت يواجه حيرة نتيجة وجود العديد من الأنواع المختلفة، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين أبرز الأنواع وهي Sata 3 وsata m.2وNVMe كما يلى:

Sata 3

هو النوع الأكثر شيوعا والأرخص على الإطلاق، ويكون غالبا في شكل وحدة تخزين بحجم 2.5 بوصة، ويتم توصيلها باللوحة الأم عن طريق كابل Sata الذي يقوم بتوصيل البيانات والطاقة الى وحدة التخزين، حيث تصل سرعات القراءة والكتابة الى 560 ميجا بايت في الثانية.

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m.2 Sata

يأتى بتصميم مختلف نوعا ما، فهو يشبه تصميم الرامات، إذ أنه يأتى في شكل شريحة يتم تركيبها في مدخل خاص بها وتثبيتها بمسمار صغير، وهو يوفر سرعات أفضل إلى حد ما مقارنة بـ Sata 3 ولكن بسعر اعلى بعض الشيء، حيث يفوق هذا النوع سرعة الـ 600 ميجا بايت في الثانية.

NVMe SSD

يعتبر هو الأسرع ضمن القائمة، لكنه في نفس الوقت يأتى بسعر مرتفع مقارنة بالنوعية السابقين، وهو يقدم سرعات هائلة تتخطى 3500 ميجا بايت في الثانية، وهو يأتى في تصميم مشابه لتصميم M.2 sata وبنفس طريقة التركيب، لكنه اسرع بشكل كبير.