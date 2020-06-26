شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى هارد SSD.. إيه الفرق بين Sata 3 وsata m.2وNVMe والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثير من المستخدمين لشراء أقراص صلبة من نوعية SSD وذلك لسرعتها الكبيرة، لكنه في نفس الوقت يواجه حيرة نتيجة وجود العديد من الأنواع المختلفة، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين أبرز الأنواع وهي Sata 3 وsata m.2وNVMe كما يلى:
Sata 3
هو النوع الأكثر شيوعا والأرخص على الإطلاق، ويكون غالبا في شكل وحدة تخزين بحجم 2.5 بوصة، ويتم توصيلها باللوحة الأم عن طريق كابل Sata الذي يقوم بتوصيل البيانات والطاقة الى وحدة التخزين، حيث تصل سرعات القراءة والكتابة الى 560 ميجا بايت في الثانية.
يأتى بتصميم مختلف نوعا ما، فهو يشبه تصميم الرامات، إذ أنه يأتى في شكل شريحة يتم تركيبها في مدخل خاص بها وتثبيتها بمسمار صغير، وهو يوفر سرعات أفضل إلى حد ما مقارنة بـ Sata 3 ولكن بسعر اعلى بعض الشيء، حيث يفوق هذا النوع سرعة الـ 600 ميجا بايت في الثانية.
NVMe SSD
يعتبر هو الأسرع ضمن القائمة، لكنه في نفس الوقت يأتى بسعر مرتفع مقارنة بالنوعية السابقين، وهو يقدم سرعات هائلة تتخطى 3500 ميجا بايت في الثانية، وهو يأتى في تصميم مشابه لتصميم M.2 sata وبنفس طريقة التركيب، لكنه اسرع بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لو هتشترى هارد SSD.. إيه الفرق بين Sata 3 وsata m.2وNVMe لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.