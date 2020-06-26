تكنولوجيا: خزان نموذج مركبة SpaceX للمريخ ينفجر خلال اختبار (صور)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت SpaceX خزان نموذج آخر لـ Starship أثناء الاختبار، ولكن هذه المرة كان الانفجار متعمدًا، حيث دفعت الشركة حدود الخزان العملاق باستخدام النيتروجين شديد البرودة لمعرفة مدى قدرته على الصمود أثناء الإطلاق الفعلي، وأثناء الاختبار المبرد، تمزقت الأجسام الضخمة الهيكلية، واختفت في سحابة عملاقة من النيتروجين.



الخزان وقت الانفجار

وكان أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصاروخ هو الأولوية القصوى للشركة من الآن فصاعدًا.

حث ماسك موظفي SpaceX على تسريع التقدم في Starship بشكل كبير وفوري، بعد أسبوع من أول مهمة طاقمية تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث نجح الإطلاق في 30 مايو في نقل رواد فضاء ناسا روبرت بهنكن ودوج هيرلي في رحلة لمدة 19 ساعة.



انفجار الخزان

أجرت SpaceX أحدث اختبار للنماذج، والذي كان يهدف إلى تجاوز حدود النموذج الأولي SN7 حتى فشل، ومع ذلك، على عكس النموذج الأولي لـ SN4 الذي تم تدميره عن غير قصد بواسطة كرة نارية ضخمة، كان الاختبار الأخير هو ملاحظة كيف سيحمل SN7 دافعًا شديد البرودة أثناء الإطلاق.

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وقد سئل ماسك على تويتر في وقت سابق من هذا الشهر عما إذا كانت هذا النموذج "سيختبر لتدميره"، ورد الملياردير ببساطة، "نعم".