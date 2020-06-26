تقرير جديد يقترح وصول الهاتف Galaxy S20 Lite في شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوعين، ظهر تقرير يفيد أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق الهاتف Galaxy S20 Lite. الآن، صدر تقرير آخر من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews يفيد أن شركة سامسونج تخطط بالفعل لإطلاق طراز إقتصادي ينتمي إلى سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في شهر أكتوبر المقبل.

لم يتم تأكيد الإسم الرسمي للهاتف في التقرير الجديد على الرغم من أنه يشير إليه بإسم ” Galaxy S20 Pen Edition “، وهو الإسم الذي يشير إلى القلم S Pen وعلاقات أوثق بسلسلة هواتف Galaxy Note Series. تشير التكهنات الأخرى إلى أن الهاتف سيحمل إسم Galaxy S20 Fan Edition أو ببساطة إسم Galaxy S20 Lite. وفقا للتقارير السابقة، فسوف يأتي هذا الهاتف بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.5، ومن المتوقع أن يضم المعالج Snapdragon 865. وتبقى المواصفات المتبقية غامضة في الوقت الحالي.

Advertisements

التقرير الجديد يكشف لنا أيضًا أن شركة سامسونج ذاهبة لإطلاق تشكيلة Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Flip 5G، بينما يُتوقع أن يصل الهاتف Galaxy Fold 2 في شهر سبتمبر الموالي.