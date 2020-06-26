OnePlus تنشئ فيلم وثائقي عن تصميم الهاتف OnePlus Z، وإليكم الإعلان التشويقي

فاطمة أيت طالب - دبي -

تم تأسيس شركة OnePlus في منتصف شهر ديسمبر من العام 2013، وتم إطلاق أول هاتف ذكي لها في شهر أبريل من العام 2014. تُحاول الشركة إنجاز شيء مشابه لمشروع ” New Beginnings ” والذي من المرجح أن يصل إلى السوق تحت إسم OnePlus Z أو OnePlus Nord. الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau، وشريكه في التأسيس Carl Pei، وشركاؤهم الآخرين يعملون على مشروع جانبي أيضًا، وهو فيلم وثائقي عن كيفية بناء الهاتف الجديد.

تم نشر مقطع دعائي للفيلم الوثائقي اليوم، ومن المقرر أن يتم عرض هذا الفيلم الوثائقي في اليوم 30 من شهر يونيو المقبل، قبل إطلاق الهاتف مباشرة في شهر يوليو. ويعرض لنا هذا الفيلم الوثائقي فريق العمل في شركة OnePlus وهو يُحاول إنشاء الهاتف الجديد في غضون 6 أشهر فقط.

سيتم نشر الفيلم الوثائقي في أربعة أجزاء، الجزء الأول سيصدر في اليوم 30 من شهر يونيو المقبل. هل نجح الفريق؟ سنكتشف ذلك في الأسبوع المقبل. يمكنك قضاء الوقت بمحاولة فك ألغاز الإعلانات التشويقية من @onepluslitezthing.

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وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد لمحت إلى أن الهاتف OnePlus Z سيأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Z سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.