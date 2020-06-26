تسريب أول صورة رسمية للساعة الذكية Galaxy Watch 3، وإليكم كيف ستبدو

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير والشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في شهر يوليو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في وقت سابق من هذا الأسبوع على بعض الصور المسربة الواقعية لهذه الساعة الذكية، والآن نحن هنا مع صورة مسربة جديدة، وهذه المرة عبارة عن صورة رسمية تستعرض لنا التصميم العام والنهائي للساعة الذكية Galaxy Watch 3 مع العلم بأنه تم تسريب هذه الصورة من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks.

كما تلاحظون، الساعة الذكية Galaxy Watch 3 لن تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى التصميم وواجهة المستخدم، فهي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإطار القابل للدوران للتمرير عبر القوائم وقائمة التطبيقات الحديثة وأجزاء أخرى من واجهة المستخدم. من المتوقع أن تأتي الساعة الذكية بنظام TizenOS 5.5، والذي هو الآن في عامه الثاني.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن النسخة الصغيرة من Galaxy Watch 3 ستأتي مع شاشة بحجم 1.2 إنش، في حين ستأتي النسخة الكبيرة مع شاشة بحجم 1.6 إنش. كلا النسختين تحملان شهادة مقاومة المياه والغبار IP68، وتضمان 1GB من الذاكرة العشوائية، فضلاً عن 8GB من الذاكرة الداخلية. وفيما يخص البرمجيات، فهذه الساعة الذكية ستأتي كذلك مع نظام TizenOS 5.5.

من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في شهر يوليو المقبل جنبًا إلى جنب مع سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.