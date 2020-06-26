شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن الشكل الجديد لقائمة ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت عن الشكل الجديد الذى ستظهر عليه قائمة ويندوز 10 المعاد تصميمها والتى تبدو أنها تحوى تحسيناً كبيراً، ويبدو أن مايكروسوفت تعمل جاهدة على ضمان تماشى القائمة الجديدة مع التغييرات التى قامت بها الشركة على نظام التشغيل خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ انطلاق ويندوز 10.

وترغب الشركة بتقليل التركيز على المربعات الحية ومن الواضح أنها تخفف لون خانات الواجهة ذات المربعات فى قائمة البداية لتبسيطها وتسهيل البحث عن التطبيقات.



ويندوز 10

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وتستخدم الشركة المربعات الحية على قائمة البداية فى ويندوز 10 منذ بدايته قبل 5 سنوات، لتقدم أيقونات متحركة ومتقلبة مشابهة لويندوز فون.

وتخلت مايكروسوفت عن المربعات الحية فى قائمة بداية ويندوز 10X للشاشات المزدوجة، لكنها قالت إن الواجهة ذات المربعات الملونة لن تذهب من نظام تشغيل الديسكتوب الرئيسى رغم توجه هذا التصميم الجديد، حسبما أكد براندون لوبلان مدير البرامج الأول فى فريق ويندوز انسايدر.

جدير بالذكر طرحت "مايكروسوفت" منذ فترة تحديثا جديدا يصلح خللا خطيرا فى نظام تشغيل "ويندوز 10"، وأوضحت "مايكروسوفت"، وفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، أن التحديث يصلح الخلل الخطير الذى أطلق عليه "ثغرة طابعة ويندوز 10".

وتتمثل تلك الثغرة فى أنها تمنع مستخدمى "ويندوز 10" من طباعة نسخ ورقية من مستنداتهم، وقالت مايكروسوفت إن تحديث "ويندوز" تضمن جملة من "التحسينات والإصلاحات"، التى من بينها معالجة مشكلة منع الطابعات من الطباعة.ويمكن لمستخدمى "ويندوز 10" تثبيت التحديث يدويا إذا لم تكن متاحة من خلال قسم "تحديثات ويندوز".