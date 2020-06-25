تكنولوجيا: مراجعة للهاتف الذكي Oppo Reno 3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت إلينا شركة Oppo الهاتف الذكي الجديد Reno 3 Pro في شهر مارس من هذا العام، ومن أهم ما يميز هذا الهاتف هو تصميمه المبتكر بالإضافة إلى الميزات والتقنيات الحديثة التي سنستعرضها لكم خلال هذه المراجعة.

إليكم مراجعة للهاتف الذكي Oppo Reno 3 Pro:

داخل الصندوق

تقدم Oppo كل شيء تحتاجه مع الهاتف داخل الصندوق، بدايةً من طبقات الحماية الخاصة بالشاشة حتى الغطاء الخلفي، هذا وبالإضافة إلى سماعات الأذن الداعمة لمنفذ 3.5 ملم والشاحن السريع وواصلة USB-C وبعض الكتيبات.

التصميم

يأتي الهاتف الذكي بأبعاد ممتازة تبلغ 158.8 × 73.4 × 8.1 ملم ووزن 175 جرام، ويعتبر مفهوم التصميم نفسه جميل، أما عن جودة التصنيع فقد تم تصنيع الهاتف من مادة بلاستيكية قوية مع طبقة من زجاج Gorilla Glass 5 من الأمام.

من الجهة الأمامية، ستجد شاشة 6.4 بوصة مسطحة منحنية من الجوانب والتي تضم ثقبين من الأعلى لإعداد الكاميرا الأمامي ومستشعر لبصمة الأصبع مدمج، أما من الجهة الخلفية فستجد إعداد كاميرا رباعي مثبت بشكل رأسي مع فلاش مدمج.

ومن الجانب الأيمن، تم وضع زر تشغيل الهاتف في حين وُضعت أزرار التحكم بالصوت من الجانب الأيسر، ومن الأسفل ستجد منفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم وكذلك السماعات الخارجية.

وعلاوةً على ذلك، يتضمن الهاتف الذكي منفذ مخصص لبطاقة الذاكرة الخارجية، وهو منفصل عن منفذ بطاقتي SIM.

يتوفر Reno 3 Pro باللون الأسود والأبيض والأزرق.

الشاشة

يستخدم الهاتف شاشة Super AMOLED من سامسونج بحجم 6.4 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل بكثافة 405 بكسل لكل بوصة ونسبة أبعاد 20:9، وتستحوذ الشاشة على 87.4% من مساحة الجهاز.

الجميل بالشاشة هو أن مستوى الإضاءة خارق، فهو يصل لـ 900 nits مما يجعل من السهل استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس أو في الأماكن ذات إضاءة عالية.

وبالنظر إلى أن الشاشة من صنع سامسونج، فلن تواجه أي مشكلة من ناحية الألوان أو زوايا الرؤية فهي قادرة على عرض العديد من التفاصيل بكل وضوح كما أنها تدعم ظهور 16 مليون لون.

تدعم الشاشة أيضًا مستشعر لبصمة الأصبع، وهو يعمل بشكل جيد جدًا من حيث السرعة والدقة.

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الكاميرا

وفيما يخص بالكاميرات وأداءها، فيحتوى الهاتف على إعداد كاميرا رباعي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية مُكبرة حتى ضعفين بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وأخيرًا مستشعر عمق للأبيض والأسود بدقة 2 ميجابكسل مع فتخة عدسة f/2.4. كل هذا إلى جانب فلاش Dual LED مدمج.

تدعم الكاميرات الخلفية خاصية البانوراما و HDR والقدرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل أو 4K بمعدل 30 إطار بالثانية.

أما فيما يخص بالأداء العام، فإن نتائج الصور في النهار ظهرت بشكل ممتاز مع ألوان دقيقة للغاية وكذلك التفاصيل فائقة الوضوح، كما أن النطاق الديناميكي جيد جدًا ولكنه ليس بالأفضل.

أما عند التصوير في ظروف الإضاءة الخافتة، فإن نتائج الصور تبدو جيدة نوعًا ما، وبالطبع مع استخدام الـ Night Mode فإن ذلك سيزيد من الحدة وسيكشف عن العديد من التفاصيل. ومع ذلك، فإن هناك خاصية الـ Ultra Night، وهي خاصية أقوى من Night Mode بعض الشيء.

أما عن إعداد الكاميرا الأمامية، فهو يضم كاميرا رئيسية بدقة 44 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم الكاميرا الأمامية تقنية HDR وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

الأداء

يستخدم الهاتف معالج Mediatek Helio P95 ثماني النواة بتقنية تصنيع 12 نانومتر، ويعتبر هذا المعالج من الفئة المتوسطة، فهو يوفر أداء جيد ومناسب جدًا للمهام اليومية والمتوسطة.

كما يدعم معالج رسومات PowerVR GM9446، وهو مناسب إلى حد ما مع الألعاب كذلك. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل أندرويد 10 المستند إلى واجهة مستخدم ColorOS 7.

يتضمن الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع خيارين للذاكرة الداخلية؛ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة مع بطاقة microSD خارجية.

يدعم الهاتف كل من Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.0 وGPS.

البطارية

يأتي الهاتف الذكي ببطارية ضخمة بسعة 4025 مللي أمبير، والتي ستعطيك من 6 ساعات إلى 7 ساعات ونصف من التشغيل المتواصل. والأهم من ذلك هو أن البطارية تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 بقوة 30 واط، والتي توفر لك 67% خلال 30 دقيقة فقط.

السعر

يتوفر هاتف Oppo Reno 3 Pro بسعر 1899 درهم إماراتي أي ما يعادل تقريبا 517 دولار أمريكي، وهذا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

0.00 يتميز Oppo Reno 3 Pro بمظهر أنيق ومفهوم تصميم مريح لليد وكاميرات شاملة لميزات وخصائص متعددة، وبالرغم من أن أداء الهاتف يعتبر متوسط إلا انه مناسب جدًا مع سعة وعمر البطارية. 7.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق وخفيف ومريح لليد

بطارية ضخمة دعم للشحن السريع

كاميرا جيدة جدًا

دعم لمنفذ microSD

دعم لمقبس 3.5 ملم السلبيات المعالج من الفئة المتوسطة

واجهة المستخدم ليست بالأفضل

سعره باهظ بالنسبة لإمكانياته

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