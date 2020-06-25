تكنولوجيا: جوجل تقدم تحديث تطبيق Google Photos بمميزات جديدة لإستكشاف الصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل مؤخراً في إعادة تصميم تطبيق Google Photos، والذي يأتي للمستخدم بتجربة جديدة للبحث وإستكشاف الصور في التطبيق من بين مميزات أخرى.

أوضحت جوجل التغييرات التي يتضمنها التحديث الجديد لتطبيق Google Photos، والتي تتضمن أدوات وتجربة جديدة للبحث في التطبيق، مع رمز pinwheel مبسط، كما أكدت جوجل على أن التصميم الجديد يدعم المستخدم في البحث عن الصور القديمة بسلاسة وإبراز الصور القديمة بكفاءة أعلى.

كما تقدم جوجل هذا الإصدار من تطبيق صور جوجل بميزة map view، التي تدعم البحث في مقاطع الفيديو الصور وفقاً للموقع، وبشكل خاص إبراز الصور القديمة بكفاءة أعلى.

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أيضاً يتضمن تطبيق Google Photos تبويب يعرف ب” Photos “، والذي يشمل كلاً من المفضلة واللقطات الحالية، كما تأتي علامة التبويب بإختيار في الجزء العلوي يعرف بالذكريات أو “Memories”، الذي يدعم أرشفة الصور وتصفحها لاحقاً بتجربة تحاكي قصص الإنستقرام.

كما يأتي التحديث بقسم يعرف ب“Recent Highlights”، الذي يقدم للمستخدم ميزة عرض أفضل الصور التي تم إلتقاطها حديثاً، أو الصور المتحركة أو الصور الإبداعية التي تم إبتكارها في التطبيق، وإلى أسفل هذا الإختيار يتم ترتيب الصور بتريب زمني عكسي.

أيضاً يقدم التطبيق الآن إقتراحات لعرض الصور التي قد تثير إهتمام المستخدم في البداية، مع ميزة تكبير الصور أثناء التمرير، كما يأتي تبويب البحث في صور جوجل الآن بآداء أقوى بفضل تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، كما تدعم ميزة Places view عرض الصور على الخريطة وفقاً للموقع.

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