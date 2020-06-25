كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث التفاصيل التي نشرت عبر ETNews اليوم كشف عن الموعد المتوقع للإعلان عن هاتف سامسونج Galaxy S20 Lite خلال شهر أكتوبر.
شغل هاتف Galaxy S20 Lite بعض التسريبات خلال الفترة الأخيرة، حيث أشارت بعض التسريبات إلى خطط الشركة للإعلان عن هذا الإصدار في حدث Note20 المقرر عقده في 5 من أغسطس، إلا أن أحدث التفاصيل التي جاءت عبر ETNews كشفت عن خطط سامسونج لإطلاق هذا الإصدار في أكتوبر.
يعد هاتف Galaxy S20 Lite الإصدار المنخفض التكلفة من سلسلة هواتف Galaxy S20، أو الذي رصد في بعض التسريبات بعنوان Galaxy S20 Pen، على أن يدعم هذا الإصدار قلم stylus.
من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار سيقدم إلى الأسواق بعنوان Galaxy S20 Fan، إلا أن العملاق الكوري لم تكشف عن العنوان الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق بشكل رسمي حتى الآن.
ويأتي هذا الإصدار بواجهة One UI 2.5، مع رقاقة معالج Snapdragon 865، ومن المرتقب أن تكشف التسريبات القادمة عن مزيد من تفاصيل مواصفات Galaxy S20 Lite.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: توقعات بالإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S20 Lite في شهر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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