صورة حاسوبية مُسربة تكشف لنا عن التصميم الداخلي المحتمل للهاتف Galaxy Fold 2

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف لنا تسريب جديد من المسرب الصيني البارز Ice Universe عن التصميم غير المكتمل للهاتف Galaxy Fold 2. الصورة أعلاه هي الشكل الذي سيبدو عليه هاتف سامسونج القابل للطي القادم من الأمام، وكما تلاحظون، فالتصميم سيكون مختلفًا عن التصميم المُعتمد في الهاتف Galaxy Fold الحالي.
تم إستبدال القطع العريض بثقب صغير بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة. وعلى الرغم من أن القطع في Galaxy Fold بعيد حاليًا عن المركز، فقد يؤدي ثقب الكاميرا هذا إلى إرباك بعض المستخدمين الذين يحبون التناظر في التصاميم. ومع ذلك، قد يكون هذا التصميم قد حدث بسبب قرار تقني بدلاً من قرار جمالي.
من الصعب الحكم على تصميم Galaxy Fold 2 إنطلاقًا من هذه الصورة، ولكن يبدو أن الإطار الجانبي للشاشة تقلص قليلاً. بخلاف ذلك، لا يوجد شيء جديد على الطاولة، ولكن نحن على يقين من أن المزيد من التسريبات والشائعات ستظهر في الأسابيع التالية قبل إطلاق الجهاز بشكل رسمي في شهر أغسطس المقبل.
At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl— Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020
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