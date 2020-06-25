رصد المزيد من الأدلة التي تلمح لإقتراب موعد إطلاق الهاتف Galaxy Z Flip 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير والشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. وعلى ما يبدو، هذه الشائعات تحتمل الصواب، فقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy Z Flip 5G يحصل على شهادات المصادقة من إثنتين من الهيئات التنظيمية البارزة، ويتعلق الأمر هنا بكل من هيئة Bluetouth SIG وهيئة الإتصالات الصينية TENAA.

الهاتف Galaxy Z Flip الحالي جاء مع المعالج Snaodragon 855، ولكنه يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط. يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة سامسونج ستقوم بترقية المعالج أو ما إذا كانت ستقوم بتحرير بعض المساحة من أجل مودم 5G والهوائيات والإبقاء على نفس المعالج.

وبصرف النظر عن المعالج، فقد إقترحت التقارير السابقة كذلك قدوم الهاتف Galaxy Z Flip 5G مع 256GB من الذاكرة الداخلية. هذا هو نفس مقدار الذاكرة الداخلية المتوفر في نسخة 4G الحالية من الهاتف Galaxy Z Flip، وبالتالي فليس من المفاجئ أن نرى نسخة 5G الأكثر تميزًا تحصل على نفس الذاكرة التخزينية. ومع ذلك، يُشاع أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيحصل على ذاكرة تخزينية أقل لتكون شركة سامسونج قادرة على عرض هذا الهاتف للبيع بسعر منخفض. عمومًا، نتوقع أن نسمع المزيد حول الهاتف Galaxy Z Flip 5G في قادم الأيام والأسابيع، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على بعض المستجدات.