هواوي تفتتح أكبر معرض لها في شنغهاي مقابل متجر منافستها “آبل”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وافتتحت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، في شنغهاي ثاني متاجرها الدولية الرئيسية في إطار خطتها لتعزيز علامتها التجارية داخل السوق الاستهلاكية الصينية، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا أمريكية خارج حدود الصين.

واصطف مئات الزبائن الذين يضعون كمامات في طوابير أمام المتجر الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع، وهو الأكبر لشركة لهواوي، الذي يقع في وسط شنغهاي التجاري المكتظ، مقابل متجر منافستها “آبل”

وقال ممثلو هواوي إن الشركة تنوي افتتاح عدة متاجر أخرى في الصين على غراره في العام المقبل لعرض هواتفها ومنتجات أخرى، وهي خطط تم وضعها قبل بدء الحكومة الأمريكية حملتها الدولية ضد الشركة قبل 18 شهرا.

وشركة هواوي هي أكبر مصدّر لمعدات شبكات الاتصالات، وثاني صانع للهواتف الذكية في العالم، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتهمها بسرقة الأسرار التجارية الأميركية واستخدام معداتها للتجسس.

وحظرت واشنطن التعامل مع هواوي في السوق الأمريكية، وحضت الدول الأخرى على تجنب شراء معداتها.

وهذا “الحقد” الدولي كان في ذهن الثمانيني شين يانيان خلال شرائه هاتفا جديدا من هواوي، إذ قال “كي أكون صريحا، مع قمع الولايات المتحدة لهواوي يتحتم علينا ان ندعمها”.

Advertisements

وندد أيضا بالاعتقال المستمر في كندا للمديرة المالية لهواوي مينغ وانتشوا، ابنة مؤسس الشركة رين تشينغفاي، التي تواجه طلبا من واشنطن بتسلمها بتهمة انتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.

وقال المسنّ الصيني “أمريكا لا تقمع هواوي فحسب، لكن الصين بأكملها”، مضيفا “علينا أن نحاول ما بوسعنا دعم الوطن، اذا كان باستطاعتنا ذلك، اليس هذا صحيحا!”.

واستحوذت هواوي على 42.6% من سوق الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول من عام 2020، وفق الشركة الدولية للمعلومات “آي دي سي”.

لكن الولايات المتحدة منعتها من استخدام نظام تشغيل “أندرويد” من جوجل، ما يعني أن الشركة العملاقة تواجه الآن تحدي بناء نظام خاص بها لتشغيل هواتفها.

وكان لفيروس كورونا ايضا تاثير على عائدات هواوي حيث حققت نموا بنسبة 1.4% في الربع الأول، مقابل 39% في نفس الفترة عام 2019.

والشهر الماضي قالت هواوي إن الجهود الأمريكية لقطع الطريق على تزويدها ب”أشباه الموصلات” قد يهدد “بقاء” الشركة.