بسعر اقتصادي .. هواوي تكشف عن هاتفها الجديد Enjoy 20 Pro

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي ينبض بداخله المعالج Mediatek Dimensity 800، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 جيجابايت.

كما يتضمن الهاتف ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات microSD لما يصل إلى 256 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ وسرعة 90 هرتز.

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ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وفي الخلف توجد كاميرا ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابيكسل، في حين تعمل العدسة الثالثة بدقة 2 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، مع دعم تقنية الشحن بقدرة 22.5 وات، كما يحتوي الهاتف على حساس بصمة على جانبه.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: Magic Night Black وDark Blue و Galaxy Silver.