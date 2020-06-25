شركة Partaker تطلق حواسيب أنيقة بتقنيات فائقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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وأوضحت شركة Partaker أن الحواسيب الصغيرة تأتي في جسم مصنوع من الألومنيوم، وتعتمد على تقنية التبريد بدون مروحة، ولذلك فإنها تتمتع بهدوء التشغيل ولا يصدر عنها أية ضجيج.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالجات إنتل Core i5-8250U أو Core i7-8550U، كما تتضمن موديلات Kaby Lake معالج Core i5-7260U و Core i7-7560U.

ويعتمد الموديل الفاخر على معالج إنتل Core i7-8550U يعمل بسرعة تصل إلى 4 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت بسعة 8 جيجابايت، ويدعم الحاسوب الصغير ذاكرة وصول عشوائي حتى 32 جيجابايت ويتوفر بموديلات بسعة 8 و16 جيجابايت.

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وتضم الحواسيب الصغيرة العديد من منافذ التوصيل مثل منفذ HDMI وDisplayPort وVGA، ويتم الاتصال بالشبكة عن طريق منفذ Gigabit-Ethernet أو الشبكة اللاسلكية WiFi 802.11 b/g/n.

كما يمكن توصيل الأقراص الصلبة الخارجية والأجهزة الطرفية الأخرى عن طريق منفذ USB 2.0 ومنفذ USB 3.0.

ويمكن تركيب قرص الحالة الساكنة M.2-SSD مع توافر فتحة إضافية لتركيب قرص صلب 2.5 بوصة.

ويتضمن الموديل الأساسي معالج إنتل Core i5-7260U مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وقرص حالة ساكنة SSD بسعة 128 جيجابايت، في حين يتضمن الموديل الفاخر معالج Core i7-8550U.