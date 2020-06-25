كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بلس فيلم وثائقي تستعرض من خلاله مراحل تطوير مشروعها الجديد في الهواتف الذكية الذي ينطلق قريباً بعنوان OnePlus Z أو OnePlus Nord.
انطلقت شركة OnePlus للمرة الأولى من منتصف عام 2013، ومن ثم أطلقت الشركة إصدارها الأول من الهواتف الذكية خلال عام 2014، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، والذي يرتكز على فكرة البداية الجديدة للشركة.
يأتي مقطع الفيديو التشويقي الجديد من وان بلس ليؤكد على العرض الذي تقدمه الشركة في 30 من يونيو، والذي تستعرض من خلاله بدايتها الجديدة في تصميم الهواتف الذكية، قبل أن تكشف الشركة النقاب عن هاتف OnePlus Z خلال شهر يوليو.
كما يؤكد مقطع الفيديو التشويقي على أن مشروع وان بلس الجديد إستغرق من فريق العمل 6 أشهر لتطوير الهاتف، وهي فترة أقصر من الفترة التي تستغرقها وان بلس غالباً لتطوير الإصدارات الجديدة، ويعد مقطع الفيديو التشويقي جزء من فيلم وثائقي كامل تستعرض من خلاله وان بلس مراحل تطور مشروعها، على أن يتم نشر الفيلم في مقاطع، ويأتي المقطع الأول في 30 من يونيو.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيلم وثائقي من وان بلس تكشف فيه عن مراحل تطوير OnePlus Z لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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