تكنولوجيا: تقرير يؤكد على أن سامسونج تتبع إستراتيجية جديدة للكشف عن هواتفها المميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر من SamMobile عن خطط سامسونج لتغيير إستراتيجيتها في الإعلان عن هواتفها المميزة Galaxy Note 20 وGalaxy Fold 2 إلى جانب الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S20 Fan، على أن يكون حدث Galaxy Unpacked الأول في شهر أغسطس.

أشار تقرير SamMobile الأخير على أن العملاق الكوري تخطط للإعلان عن Galaxy Note 20 وGalaxy Fold 2 وهاتف Galaxy S20 Fan على التوالي، كبديل للإعلان عن الإصدارات الثلاثة في حدث واحد يعقد في شهر أغسطس، على أن تقدم سامسونج سلسلة Galaxy Note 20 في البداية ومن ثم هاتف Galaxy Fold 2 في سبتمبر، وأيضاً Galaxy S20 Fan أو Galaxy S Lite في أكتوبر.

كما تخطط سامسونج للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة القابلة للإرتداء، التي تشمل ساعتها الذكية Galaxy Watch 3، و Galaxy Buds X، إلى جانب سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية خلال هذه الفترة.

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من جانب أخر يؤكد تقرير SamMobile على أن الإستراتيجية الجديدة لإعلانات سامسونج كشف عنها عبر نائب رئيس شركة سامسونج Lee Jae-Yong، حيث عقد بالفعل عدة إجتماعات مع الرؤساء التنفيذين في الشركة لمناقشة إستراتيجية الشركة الجديدة لإطلاق الإصدارات الجديدة في النصف الثاني من 2020.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تتجه لهذه الإستراتيجية الجديدة في الإعلان عن منتجاتها لتفادي إرباك المستخدمين بالإعلان عن الإصدارات المميزة في حدث واحد، وأيضاً كمحاولة من سامسونج لسرقة الأضواء من شركة ابل خلال إعلانها المرتقب في سبتمبر.

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