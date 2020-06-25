بطاقة Samsung Pay Card الإئتمانية هي قيد التطوير بالتعاون مع Curve

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت سامسونج و Curve عن شراكة ستجلب البطاقة الإئتمانية Samsung Pay Card في وقت لاحق من هذا العام. إذا لم تكن قد سمعت عن Curve، فهي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أنشأت بطاقة Curve، والتي تقول أنها أنشأت بطاقة إئتمانية عادية من MasterCard ولكنها تمثل حلاً شاملاً.

لا تحتفظ بالمال في حساب Curve، بدلاً من ذلك تضيف بطاقات من بنوك أخرى وتحدد البطاقة التي ترغب في الإنفاق منها في كل مرة بإستخدام التطبيق على هاتفك. تُعتبر بطاقة Curve Card بمثابة بوابة لبطاقات مصرفية مختلفة.

والسبب في ذلك هو أنه إختصار لسامسونج، فبدلاً من الشراكة مع كل بنك على حدة لدعمه في Samsung Pay، تتيح الشركة لـ Curve التعامل مع هذا الجزء. سيسمح هذا للعديد من المستخدمين الجدد بالإنضمام، حتى إذا كان مصرفهم لا يدعم Samsung Pay مباشرة.

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سيتم إطلاق Samsung Pay Card في المملكة المتحدة أولاً، ويمكنك مراقبة هذه الصفحة للإطلاع على التطورات الجديدة. الخطة هي إطلاق الخدمة في جميع أنحاء أوروبا، لذا ليس فقط البريطانيين هم الذين سيستفيدون

بالمناسبة، إذا كان لديك بالفعل بطاقة Curve Card، فيمكنك إضافتها إلى Samsung Pay اليوم وإستخدامها للدفع بإستخدام هاتفك. تعمل الشركتان على تكامل أفضل بين الشركتين حتى تصبح التجربة أفضل.