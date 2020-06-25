سوق الأجهزة القابلة للإرتداء في الصين يتراجع في الربع الأول، وHuawei تنتزع الريادة من Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين نمت الشحنات العالمية للأجهزة القابلة للإرتداء خلال الفترة من يناير إلى مارس، فقد أظهر تقرير جديد من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق أن السوق الصيني يسير في الإتجاه الآخر حيث تقلصت شحنات الأجهزة القابلة للإرتداء هناك بنسبة 11 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي الشحنات 17.6 مليون وحدة في الربع الأول من العام 2020 وكانت Huawei المستفيد الأكبر حيث تمكنت من التفوق على Xiaomi وإنتزاع الصدارة بفضل شحنات قدرها 2.48 مليون وحدة.

شهدت شحنات Xiaomi إنخفاضًا بنسبة 0.6 في المئة بعدما نجحت في شحن 4.14 مليون وحدة فقط، بينما جاءت شركة آبل في المرتبة الثالثة بفضل شحنات قدرها 2.84 مليون وحدة. شهدت العلامة التجارية المحلية LifeSense أكبر نمو بحيث إرتفعت شحناتها بنسبة 73 في المئة تقريبًا، بينما تراجعت شحنات BBK Electronics بنسبة 47 في المئة لتصل إلى 765 آلف وحدة فقط.

وبالنسبة لسوق الساعات الذكية على وجه الخصوص، فقد كانت Huawei هي المتسيدة مرة أخرى بفضل شحنات قدرها 1.04 مليون وحدة ونمو سنوي قدره 111.9 في المئة. تراجعت شركة آبل إلى المرتبة الثانية بعدما قامت بشحن 319 مليون وحدة، في حين إحتلت شركة Xiaomi المرتبة الثالثة بشحنات قدرها 128 آلف وحدة. أكملت كل من Garmin و Huami قائمة الشركات الخمسة الأولى. بشكل عام، شهد سوق الساعات الذكية زيادة بنسبة 8.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.