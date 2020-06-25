Olympus تؤكد أنها ستقوم ببيع قسمها المسؤول عن الكاميرات الموجهة للمستهلكين

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عدة سنوات، عندما كانت الكاميرات إما كاميرا صغيرة أو كاميرا DSLR، ظهرت شركة Olympus في السوق وساعدت في تعميم نظام Micro Four Thirds. أدى هذا إلى إزالة صندوق المرآة من تصميم الكاميرا، مما أدى إلى تصميم كاميرات خالية من المرآة، مما ساهم في ظهور العديد من الكاميرات الشائعة التي نعرفها ونستخدمها اليوم.

الآن يبدو أن الشركة إنتهت من الكاميرات لأنها أعلنت أنها ستقوم ببيع قسم كاميرات المستهلكين الخاص بها. سيتم بيع هذا القسم لشركة Japan Industrial Partners، وهي نفسها الشركة التي قامت بالإستحواذ على قسم VAIO الذي يشرف على تصنيع الحواسيب في شركة Sony خلال العام 2014.

ووفقا لشركة Olympus، فهي تكافح في السوق منذ فترة، على الرغم من أنها تقوم بكافة التغييرات والتحسينات، وحاولت التركيز أيضًا على الكاميرات والعدسات الأكثر ربحية، ولكن يبدو أن كل تلك المحاولات لم تُفلح. وعلى ما يبدو، ستعمل شركة Japan Industrial Partners على تبسيط الأعمال التجارية لقسم الكاميرات الذي ستستحوذ عليه من Olympus وستستمر في بيع الطرازات الحالية أثناء تطوير طرازات جديدة، ولكننا لسنا متأكدين من الإسم الذي ستحمله هذه الكاميرات الجديدة.

لقد لمح الرئيس التنفيذي لشركة Olympus في العام الماضي بالفعل إلى إمكانية بيع قسم الكاميرات الموجهة للمستهلكين، ولكن الشركة تراجعت عن ذلك، على الرغم من أن إعلانها الأخير قد جعل تصريحاتها السابقة غير صالحة. على أي حال، إذا كنت من محبي كاميرات Olympus، فيبدو أن الأمور ستكون مختلفة تمامًا في المستقبل.