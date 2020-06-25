الحاسوب الخارق الأسرع في العالم مزود بمعالج ARM

فاطمة أيت طالب - دبي -

ليس هناك شك في أن بعض الناس يشككون في إستراتيجية آبل للإنتقال من إستخدام معالجات Intel إلى المعالجات التي تستند على معمارية ARM. سيطرت معالجات Intel لفترة طويلة على قطاع الحواسيب، بينما يقتصر إستخدام معالجات ARM في الغالب على الأجهزة المحمولة. ومع ذلك، إذا كان هناك دليل يؤكد مدى قوة معالجات ARM، فهو الحاسوب الخارق Fugaku.

Fugako هو حاسوب خارق تم تطويره من قبل Riken و Fujitsu في اليابان. يتم تشغيل هذا الحاسوب الخارق بإستخدام معالج ARM تم تصنيعه من قبل شركة Fujitsu وتمكن من إحتلال المركز الأول في تصنيف Top500 لأسرع الحواسيب الخارقة في العالم. ووفقا لمعايير Top500 HPL، فإن الحاسوب الخارق Fugaku يمتاز بقوة معالجة تصل إلى 415.5 بيتافلوب، وهذا ما يعني بأنه أسرع بنحو 2.8 مرات من الحاسوب الخارق IBM Summit.

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في الوقت الحالي، يتم إستخدام هذا الحاسوب المحمول الخارق في الأساس لمعالجة القضايا ذات الصلة بفيروس COVID-19 حيث يساعد في البحث والتطوير ومحاكاة الفيروس، وكذلك فعالية تطبيق تتبع المخالطين في اليابان. ومن المتوقع أن يبدأ هذا الحاسوب الخارق العمل بشكل كامل في السنة المالية القادمة.

في حين أن الحواسيب التي تستخدم معالجات ARM القادمة من آبل لن تكون على الأرجح بنفس القوة، إلا أنها تسلط الضوء على إستخدام معمارية ARM لبناء معالجات الحواسيب. نظرًا لطبيعة تصميم هذا النوع من المعالجات، فإن ذلك يلغي بعض القيود التي قد يجدها المرء مع معالجات Intel، مثل المشاكل ذات الصلة بالحرارة.

في حين أنه ليس هناك شك في أن معالجات ARM لديها القدرة على أن تكون قوية جدًا، فإن لدى شركة آبل عقبات أخرى يجب التغلب عليها لإقناع العملاء بتبنيها، مثل التأكد من أن معظم التطبيقات التي يعرفها المستخدمون متوافقة مع معالجاتها الجديدة.