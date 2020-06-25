تكنولوجيا: الصين تقترب من استكمال بناء أكبر قبة فلكية فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحيفة شانجهاى ديلى الصينية عن اكتمال بناء الهيكل الرئيسى لمبنى القبة الفلكية أو ما يعرف بالبلانيتاريوم الذى تشيده الصين ليكون الأكبر فى العالم، وذكرت الصحيفة أن العمل على مشروع هذا البناء فى شنجهاى بدأ منذ نوفمبر 2016، ومن المخطط افتتاح المبنى العام القادم، وحتى الآن تم الانتهاء من بناء الهيكل الأساسي الفولاذي للمبنى بالكامل.
وفقا لما ذكره موقع "RT"، استكمل بناء الهياكل الميكانيكية له، ولم يتبقى سوى العمل على استكمال الديكور الداخلي لتنظيم المعارض والجولات فيه.
وتبعا للخبراء في متحف شانجهاي للعلوم والتكنولوجيا، الذي يشرف على المشروع المذكور، فإن زوار القبة الفلكية الجديدة ستكون لديهم الفرصة لـ"الانغماس" فى عالم الفلك وعلوم الكون، بفضل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزَز التي ستتوفر هناك.
ولم تكن هذه الخطوة هي الوحيدة الناجحة مؤخرا في مجال الفضاء، حيث أطلقت الصين، نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة من الجيل الجديد وكبسولة شحن يمكنها العودة؛ لاختبارها فى الفضاء، وذلك على متن الصاروخ الحامل الجديد الكبير "لونج مارش-5 بي".
وذكرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة فى بيان، أن الرحلة الناجحة تمثل الخطوة الثالثة فى برنامج الفضاء الصينى المأهول الذى يهدف إلى بناء محطة فضائية.
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